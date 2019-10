Nel caos che sta drammaticamente avvolgendo l'Arsenal (con la vicenda Xhaka a tenere banco) è la voce di Mesut Ozil a dare la carica ai Gunners: il tedesco, da tempo ai margini del progetto di Emery, ha condiviso su Instagram una foto dell'allenamento odierno accompagnandola da un messaggio chiaro in vista della gara di Coppa di Lega ad Anfield contro il Liverpool: "Abbiamo una grande sfida davanti. Non importa come, l'unico modo di vincere è stando insieme". Parole stentoree da parte del fantasista che, nella sfida di questa sera contro il Liverpool, potrebbe non solo partire titolare ma addirittura con la fascia di capitano al braccio, come riporta il Sun.