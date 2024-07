Getty Images

Arsenal, UFFICIALE: Raya preso a titolo definitivo, costa 32 milioni

48 minuti fa



David Raya è a tutti gli effetti un giocatore dell'Arsenal. Dopo un anno di prestito, il portiere spagnolo lascia il Brentford e firma un contratto a lungo termine con i Gunners, che verseranno quasi 32 milioni di euro.



Queste le parole di Raya: "Dopo un anno in prestito posso finalmente dire che sarò un giocatore dell'Arsenal per i prossimi anni. Sono emozionato di vedere cosa mi riserva il futuro, ma vivo e mi godo sempre il presente. Essere qui è un sogno che si avvera e voglio ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete già dato nel corso dell'ultimo anno".