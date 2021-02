La Juventus dovrà fare a meno di Arthur per almeno 15 giorni. Questa è la verità che emerge da quanto filtra in questi giorni dalla Continassa. Ma cosa c'è dietro a questo infortunio? Un problema di calcificazione, che nella stragrande maggioranza dei casi non crea particolari problemi, ma che nel caso del brasiliano è andato a toccare un punto molto doloroso. E ora il metronomo della Juve si trova a un bivio...