Un week-end di campionato ricco di spunti e pieno di argomenti non può che rappresentare il miglior trampolino di lancio per una nuova settimana ricca di approndimenti e di dibattiti da condividere con voi su calciomercato.com. Dalle 13.30 alle 14 si rinnova il consuto appuntamento con la CHAT LIVE per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità. Il primato in classifica di Napoli e Atalanta, la sorpresa Udinese e tutti i commenti sui ko di Inter, Juve e Milan nel nostro menù: non mancate!