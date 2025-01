Asllani via dall'Inter a gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

Getty Images

Asllani via a gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato Inter

Siamo alle battute finali del calciomercato invernale, il momento in cui spesso si chiudono le trattative più importanti, sia in entrata che in uscita. L’Inter, tra le big, è la meno attiva: una scelta comprensibile, considerando la relativa solidità della rosa. Tuttavia, i. Uno dei nomi al centro delle. Il giovane centrocampista albanese, attualmente in campo al posto dell’infortunato Calhanoglu, ha alternato prestazioni convincenti ad altre meno brillanti. Questo ha alimentato speculazioni su una possibile cessione in prestito. In questo approfondimento analizzeremo ilSe c’è un aspetto su cui si potrebbe discutere nell’Inter, è la questione del vice-Calhanoglu. Trovare un regista con la stessa costanza di rendimento del turco è complesso, e Kristjan Asllani è spesso al centro del dibattito. Nonostante le sue qualità tecniche e la capacità di leggere i tempi di gioco,. Diverse squadre sarebbero pronte a dargli le chiavi del centrocampo, qualora l’Inter decidesse di cederlo., segno che i siti scommesse ritengono l’operazione difficile, ma le voci su un possibile addio a gennaio trovano comunque terreno fertile.

● ● ●

Il nostro parere sull'eventuale partenza di Asllani a gennaio

Per diversi motivi: di tempistiche perche sarebbe complicato trovare un sostituto degno in pochi giorni alla fine del mercato e di equilibrio perche bisognerebbe andare ad inserire un altro tassello nella rosa. In estate potrebbe essere più sensata la sua cessione per aver maggior tempo di scelta e soprattutto più opportunità.