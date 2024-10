Quote maggiorate oggi, le migliori dei bookmakers

Quote maggiorate oggi

Bookmaker Quota maggiorata Sito Verona - Monza

Primo marcatore Tengstedt a

7.50 8.50 Visita Atalanta, Barcellona e Liverpool vincono a

7.50 Visita Cardiff, Aston Villa e Juve vincono a

7.50 Visita Verona - Monza

Goal e finisce pari a

4.33 4.80 Visita Morata, Castro e Vlahovic a segno a

32.00

Visita Verona, Nottingham F. e Valencia a

11.70 Visita Bodrumsor, Aik e Albacete vincente a

12.00 Visita Milan e Monaco vincenti a

2.20 Visita Valencia - Las Palmas

Risultato Esatto 2-1 a

9.00 10.00 Visita

Migliori quote maggiorate su Juventus - Stoccarda (22/10/24)

Bookmaker Quota maggiorata Info Risultato Esatto 2-1 a

8.50 9.50 Visita Goal + Over 2.5

2.05 2.20 Visita

Quote maggiorate Betsson sull'Inter vincente

Bookmaker Quota maggiorata Info Inter vincente il Campionato a

5.0 Visita Inter vincente Champions a

30.00 Visita Inter vincente ogni match a

2.0 Visita

Altre super Quote Bet365

Bookmaker Quota maggiorata Info Milan - Bruges

Risultato esatto 3-1

12.00 13.00 Visita Real Madrid - B. Dortmund

Risultato esatto 2-1

8.50 9.50 Visita Atalanta - Celtic

Lookman segna da fuori area

12.00 13.00 Visita

Altre quote maggiorate bwin e Combi+

Bookmaker Quota maggiorata Info Milan - Bruges

1 + Over 3.5

3.30 3.70 Visita Over 3.5

1.49 1.55 Visita

Combi+ di Gioco Digitale

Bookmaker Quota maggiorata Info Tengstedt, Wood Chris e Hugo Duro segnano

30.00 Visita Retegui, Taremi e Kane segnano a

15.00 Visita

Dopo la pausa nazionali, ritornano i campionati e i bookmakers si focalizzano sulle. Ecco uno sguardo alle migliori maggiorate oggi offerte da bet365, Bwin, Netbet e da tutti gli altri maggiori bookmakers.Nel terzo turno di Champions la Juventus ospita lo Stoccarda, alla ricercare della terza vittoria consecutiva. I bookmakers si fanno trovare pronti con quote maggiorate dedicate, tra cui Bet365 e bwin.Betsson offre un bonus benvenuto davvero unico, con bonus sport, casino e la possibilità di scommettere sull'su Campionato, Champions League e tutte le partite della stagione 24/25. Promo soggetta a T&C.Le super quote bet365 sono, ben in evidenza all'interno degli eventi. Le quote maggiorate riguardano diversi mercati, dal marcatore alle combo, fino alle quote maggiorate bet builder. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ecco le migliori scelte da noi.Bwin propone sia quote maggiorate, sia Combi+ quotidianamente. Le offerte coprono gli eventi più interessanti della settimana e consistono in un. Queste quote speciali possono essere giocate alle stesse condizioni delle quote standard.L'offerta combi+ relativa alle quote maggiorate di Gioco Digitale consiste in combo di eventi, solitamentedi più squadre.

● ● ●

Cosa sono le quote maggiorate: guida per i principianti

Le quote maggiorate sono offerte speciali proposte dai bookmaker per attirare nuovi clienti o premiare quelli esistenti. Si tratta di quote più alte rispetto a quelle standard su eventi specifici, aumentando così le potenziali vincite per gli scommettitori. Di solito, le quote maggiorate si applicano a partite di grande interesse o a eventi particolari. Tuttavia, queste promozioni possono avere termini e condizioni, come limiti di puntata o restrizioni sui prelievi, che è importante conoscere prima di partecipare. Sono un ottimo modo per aumentare i guadagni potenziali, ma bisogna scommettere con consapevolezza.

Pro e Contro

PRO ✅ CONTRO ❌ Vincite 'gonfiate'

Disponibili per i nuovi utenti

Promo sui big match Limiti di puntata

Occorre rispettare i Requisiti di Scommessa

Le quote maggiorate offrono vincite più alte rispetto a quelle standard e sono ideali per chi vuole massimizzare i guadagni. Spesso includono promozioni per nuovi iscritti, ma le condizioni, come limiti di puntata e requisiti di scommessa, possono ridurre i vantaggi. È importante verificare i termini, poiché alcune offerte prevedono dei limiti e particolari requisiti di puntata.

● ● ●

Le tipologie di Quote Maggiorate per la Serie A 2024 2025

Se sei interessato a conoscere le principali tipologie di quote maggiorate sulla Serie A, questa è la sezione giusta per te. Nei paragrafi seguenti potrai trovare tutto ciò di cui hai bisogno.

Quota maggiorata su singolo evento

Molte quote maggiorate sono pensate per una sola partita, ovvero è possibile inserirle solo in una scommessa singola. Potete trovare questa tipologia di quote su diversi siti scommesse ADM, come ad esempio Bet365, che offre quotidianamente delle maggiorate sugli eventi sportivi del giorno, tra cui anche la nostra Serie A.

Quota maggiorata su più eventi

Le quote maggiorate su più eventi combinano le probabilità di diversi avvenimenti in un'unica scommessa, aumentando le potenziali vincite rispetto alle quote standard. Queste offerte sono particolarmente attraenti per gli scommettitori che amano puntare su multiple, poiché permettono di ottenere un ritorno più elevato su una combinazione di risultati. Tuttavia, è importante considerare che, trattandosi di una scommessa multipla, la difficoltà di vincita aumenta, poiché tutti gli eventi selezionati devono avere esito positivo. Assicurati di verificare attentamente i termini e di scommettere solo su eventi che conosci bene per massimizzare le tue possibilità di successo.

Quota maggiorata Multipla

La quota maggiorata Multipla è un'offerta che aumenta le quote complessive su una scommessa che combina più eventi. Questo tipo di promozione è ideale per chi ama scommettere su multiple, poiché offre la possibilità di ottenere vincite potenzialmente molto più alte rispetto a una multipla con quote standard. Tuttavia, poiché è necessario che tutti gli eventi della multipla abbiano esito positivo per vincere, il rischio è maggiore. È essenziale scegliere attentamente gli eventi su cui puntare e considerare le probabilità reali di successo prima di sfruttare queste offerte.

Quota maggiorata speciali

Le quote maggiorate Speciali sono promozioni che offrono quote aumentate su eventi specifici, spesso legati a occasioni particolari come derby, finali di campionato, o altre competizioni di grande interesse. Queste offerte sono pensate per attrarre scommettitori su eventi di alto profilo e possono includere anche condizioni particolari, come puntate gratuite o bonus aggiuntivi. Per sfruttare al meglio queste promozioni, è importante valutare se l'evento in questione rientra nelle tue competenze e se le condizioni dell'offerta sono davvero vantaggiose.

● ● ●

I nostri consigli sulle Quote maggiorate

Quando sfrutti le quote maggiorate, è fondamentale prestare attenzione ai termini e alle condizioni, soprattutto ai limiti di puntata e ai requisiti di scommessa. Valuta se la promozione si applica a eventi su cui hai già intenzione di scommettere, evitando di puntare solo per approfittare dell'offerta. Confronta le quote maggiorate con quelle standard per assicurarti che l'offerta sia realmente vantaggiosa. Infine, gestisci il tuo budget con attenzione: anche se le quote sono più alte, non aumentare le tue scommesse oltre ciò che puoi permetterti di perdere. Scommetti sempre con consapevolezza.

● ● ●

Domande Frequenti sulle Quote maggiorate

Chi può usufruire delle quote maggiorate?

Nella maggior parte dei casi, tutti gli utenti possono usufruire di questa particolare tipologia di quote. Tuttavia, in alcuni casi queste possono essere riservate solo ai nuovi utenti, ovvero a quelle persone che non hanno ancora aperto un conto gioco con un determinato operatore.

Esistono quote maggiorate come benvenuto per i nuovi iscritti?

La risposta è affermativa. Su alcuni bookmaker, come ad esempio Lottomatica, Goldbet e Leovegas, esistono quote maggiorate pensate solo per chi deve ancora registrarsi.

Si possono giocare le quote maggiorate con bonus senza deposito?

Solitamente non è possibile sfruttare le quote maggiorate con bonus senza deposito in quanto sono giocabili solo con denaro reale.