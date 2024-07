Asta Fantacalcio 2024/25: consigli su gestione budget

Ci siamo. La nuova stagione di Serie A è ormai alle porte e tra agosto e settembre sarà il momento della tanto attesa asta del. Ma ci sono dei modi pera disposizione durante l’asta? Quanti soldi conviene tenere per gli attaccanti? Il portiere è fondamentale? Abbiamo provato a darvi delle dritte, per aiutarvi nella creazione della vostra squadra.- L’asta è ovviamente il momento cruciale per costruire una squadra vincente e provare a vivere una stagione da protagonisti. La suddivisione del budget a disposizione è altrettanto fondamentale.e squilibrare poi una squadra. I bonus, infatti, devono arrivare da tutti i settori (portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti) e non bisogna puntare solo sulle punte da 20 o più gol.

- Ovviamente in questo articolo ragioniamo su una rosa classica da 25 giocatori con la tipica struttura dae un budget di partenza diin una lega da 10 fantallenatori ad asta libera. In caso di budget da 1000 crediti basterà raddoppiare in proporzione. E ovviamente anche in caso di altri crediti basterà semplicemente fare la divisione.. Dovete farlo prima dell’asta. I più consigliati sono 3-4-3 per le leghe classiche o il 4-3-3 per le leghe che giocano con il modificatore difesa, dove possono arrivare bonus determinanti dal reparto arretrato.

– Se decidiamo di giocare con il 3-4-3, la divisione dei nostri 500 crediti iniziali potrebbe essere la seguente.Portiere di fascia medio alta (non ha senso strapagare un big, ma serve qualcuno che garantisca clean sheets). Il suo vice a 1 e poi con 2 crediti un altro titolare di una squadra medio-piccola, che magari può sorprendere e vi dà un’alternativa in alcune giornate.In difesa va bene assicurarsi un top da circa 25-27 crediti. Poi servono almeno tre titolari discreti di squadre medio-alte (da pagare 7 ciascuno), due altri titolari di medio-piccole da pagare massimo 5 e due scommesse a 1.

A centrocampo obbligatorio un big. Un centrocampista che possa garantirvi almeno 15 bonus tra gol e assist. Da pagare 60/65. Accanto a lui una buona alternativa da 25 (centrocampista da 5/6/7 gol) e poi altri due titolari di squadre medie, da pagare 15 ciascuno. Infine due titolari di squadre medio piccole da pagare 10 e 8 e le solite due scommesse a 1.In attacco serve equilibrio. Se i superbig vanno troppo alti, evitateli. Non ha senso prendere un solo attaccante forte, ma serve un tridente che garantisca almeno 40 gol, idealmente suddivisi tra 15 gol, 12/13 gol e 12/23 gol. Quindi si può spendere per uno, magari un secondo slot alto, poi spendere per seconda e terza bocca da fuoco (50 a testa): sui 50 si possono prendere titolari rigoristi delle medie o piccole, che possano serenamente arrivare in doppia cifra. Poi un quarto attaccante titolare da 15 crediti, un attaccante da 4 tra gli ultimi rimasti, ma suggestivo, e l'ultimo a completare la rosa una scommessa a 1 credito.

- Se decidiamo di giocare con il 4-3-3, va dato più peso alla difesa, togliendo qualche credito al centrocampo. In attacco e in porta non cambiamo nulla.Portiere di fascia medio alta (non ha senso strapagare un big, ma serve qualcuno che garantisca clean sheets). Il suo vice a 1 e poi con 2 crediti un altro titolare di una squadra medio-piccola, che magari può sorprendere e vi dà un’alternativa in alcune giornate.La difesa diventa fondamentale. Servono due ottimi difensori da 25 crediti ognuno. Con 25 si trova sicuramente un titolare da 4/5 gol stagionali. Potete anche pensare di prendere un super big a 35, abbassando poi la seconda freccia). Poi servono almeno altri quattro titolari certi. A 18 si può puntare qualche terzino di una squadra da top-10, poi a 10 tre titolari inamovibili che garantiscano una buona media. Infine le solite due scommesse da 1.

A centrocampo dobbiamo abbassare il tiro, ma un big ce lo possiamo permettere comunque. Un centrocampista che possa garantirvi almeno 15 bonus tra gol e assist. Da pagare 60/65. Accanto a lui bastano tre titolari da 10 ciascuno. Dalle medio piccole si pesca bene a queste cifre e magari si trova pure il centrocampista che poi overperforma in tutta la stagione. Ora che abbiamo quattro titolari certi, sul resto si può scommettere: 5 crediti per uno che va a voto e poi tre scommessine da 3, 1, 1.In attacco serve ancora equilibrio. Se i superbig vanno troppo alti, evitateli. Non ha senso prendere un solo attaccante forte, ma serve un tridente che garantisca almeno 40 gol, idealmente suddivisi tra 15 gol, 12/13 gol e 12/23 gol. Quindi si può spendere per uno, magari un secondo slot alto, poi spendere per seconda e terza bocca da fuoco (50 a testa): sui 50 si possono prendere titolari rigoristi delle medie o piccole, che possano serenamente arrivare in doppia cifra. Poi un quarto attaccante titolare da 15 crediti, un attaccante da 4 tra gli ultimi rimasti, ma suggestivo, e l'ultimo a completare la rosa una scommessa a 1 credito.