Quando esce il listone di Leghe Fantacalcio per la stagione 2024/25? Svelati data e orario dell'annuncio

Redazione CM

31 minuti fa

La Serie A si avvicina a piccoli passi e il mercato plasma le formazioni delle 20 per la stagione 2024/25. Con la grande attesa per l'inizio dei primi match, cresce anche l'attesa per la rivelazione dei primi importanti indizi per il fantacalcio. In questo senso sarà cruciale la data del prossimo 31 luglio, giorno scelto per l'uscita del listone di Leghe Fantacalcio.



A CHE ORA ESCE - Manca poco dunque alla data in cui verrà ufficialmente svelato il listone, che scioglierà i dubbi sull'assegnazione dei ruoli non solo a giocatori chiave come ad esempio Gudmundsson, Kvaratskhelia o Orsolini, ma che soprattutto assegnerà un ruolo ai nuovi acquisti arrivati dall'estero. In particolare, il listone verrà reso noto a partire dalle ore 15.



LE ALTRE DATE - Le altre date da tenere d'occhio nell'avvicinamento al 31 luglio, sono poi il 26 luglio, data in cui verranno resettate le leghe precedenti e soprattutto quella del 30 luglio, quando alle 15 Fantacalcio.it svelerà tutte le novità per la stagione 2024-25. Poi sarà tempo per tutti di programmare le aste.