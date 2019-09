L’ex attaccante dell’Atalanta e della Nazionale Bobo Vieri è rimasto impressionato non solo dal vizio del gol del panterone nerazzurro Duvan Zapata, ma dalla sua stazza e forma fisica. Vieri infatti ha scelto proprio il numero 91 dell'Atalanta alla guida della sua squadra di Fantacalcio ‘Bobo 32 Official’. Ecco cosa ha detto a La Gazzetta dello Sport: “Zapata è una bestia, troppo forte, hai visto il secondo gol al Toro? Sembrava quasi me ai bei tempi…".



TUTTO SU ZAPATA- L’ex centravanti di Atalanta, Inter e Milan Christian ‘Bobo’ punta tutto sulla pantera al servizio di mister Gasperini: "Zapata per me è intoccabile, ma sono convinto che alla lunga Callejon, Luis Alberto e Orsolini mi daranno le giuste soddisfazioni. Le squadre sono ancora in rodaggio, i veri valori li vedremo solamente dopo la sosta e soprattutto dopo la quinta o sesta giornata”.