Atalanta, adesso Samardzic merita una maglia da titolare: è lui l'erede di Koopmeiners

Un jolly di classe che risolve anche le partite: questo èper l'Atalanta e per mister Gasperini. Già regista già pronto, grazie alla lunga esperienza in Serie A,E non è un fatto così scontato dal momento che, a parte Retegui che ultimamente si è fermato, tutti gli altri nuovi acquisti dell'Atalanta (Godfrey, Zaniolo, Brescianini, Sulemana...) stanno ancora integrandosi nel meccanismo di gioco nerazzurro, faticando a rodare e a rendersi utili sia dal 1' che a gara in corso. Lui invece, dopo l'infortunio di Brescianini, è entrato subito nella mischia credendoci fino in fondo.

Il suoDall'olandese ha ereditato anche i calci di punizione nerazzurri, che sta battendo sempre lui con un piede fatato che ha innescato diversidi particolari sui campi di Zingonia durante la settimana. Contro il Bologna, in un match scomodo con ventuno tiri ma solo due in porta, lui ha avuto il coraggio di tirare due volte di seguito: prima ha preso il palo, e solo un minuto dopo ha segnato un gol che sembrava impossibile da trovare., meritata sul campo, sia per le doti tecniche e e balistiche, sia per lo spirito con cui ha saputo prendere in mano la squadra e trascinarla al pareggio.

Samardzic poi ha una caratteristica chiave per il Gasp, che lo rende già indispensabile: è. Immenso da trequartista, abile a centrocampo, sa spaziare anche sulla destra e sulla sinistra dell'area, sovrapponendosi agli esterni offensivi.quella che serve al Gasp in un momento in cui la sua squadra sta prendendo ancora le misure: ha una struttura fisica importante, negli anni ha imparato a muoversi anche senza palla e con Gasperini sta imparando a calibrare le entrate in quei duelli che sono il pane del gioco bergamasco. In queste sue prime cinque presenze stagionali ha già convinto e ora è pronto a far riposare uno tra