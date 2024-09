Atalanta, le pagelle di CM: gemma Samardzic, De Ketelaere continuo. Male Lookman

Getty Images

Non può nulla sul colpo di biliardo di Castro, poi poco altro lavoro.Stavolta fa il braccetto, ma fa ancora fatica rispetto al Como (dal 18’ stFa massa nell’assalto finale)Castro gli va via secco sul gol. In ritardo.Se la cava spesso con le cattive, fa buona guardia in raddoppio (dal 34’ stPronti, via e fa ammonire Freuler. Qualche buona volata, condizionato dal giallo subito a sua volta. (dal 18’ stSi intestardisce troppo nel dribbling)Dà battaglia in media, intensità ma anche alcune imprecisioni.

Bell’abbraccio con l’ex compagno Freuler, i due alternano colpi dati e ricevuti.Concede poco a Orsolini, non spinge come potrebbe in fase d’attacco (dal 34’ stFluttua tra le linee e fa legna, si fa male sul finire del primo tempo su un sinistro “zappato”. (dal 45’ ptVaga a lungo, sembra un pesce fuor d’acqua. Ma nel finale è decisivo: palo a cinque minuti dal termine, poi l’arcobaleno che evita la quarta sconfitta in sei turni, primo sigillo bergamasco)A lungo il migliore: gran palla per Lookman, ha inventiva, si prende il rosso di Lucumi. Il migliore, per continuità.

Si divora lo 0-1 nel primo tempo, troppo fumoso con l’uomo in più.Riacciuffa un pari meritato, ma quando va sotto la sua Atalanta mostra ancora i segni della malattia di inizio stagione. Il punto ripreso, almeno, evita la crisi nera.