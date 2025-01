Atalanta, alla ricerca di un nuovo Lookman: da Cherki ad Enciso, il punto

AFP via Getty Images

"Credo sia un luogo comune, non siamo così numerosi in attacco". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini aveva salutato così il 2024, con un sogno per il reparto avanzato. Da quel giorno sono stati tanti i commenti, tra una gara e l'altra, che l'uomo mercato Tony D'Amico e l'ad Luca Percassi hanno rilasciato. Il senso però è sempre lo stesso: "Nessuna necessità, ma se ci sarà l'occasione la coglieremo". E qualche nome sul blocchetto degli appunti è rimasto. Non tanto per la difesa, nonostante il grave ko di Kossounou, che rischia l'operazione e una stagione finita con largo anticipo, né per il centrocampo, dove si utilizzano semmai i duttili Scalvini e Pasalic, ma proprio per il reparto avanzato.