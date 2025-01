Arbitri 21a giornata Serie A: Juventus-Milan a Massa, le scelte per Inter e Atalanta-Napoli

Getty Images

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni per la 21esima giornata di Serie A. Ad aprire il turno sarà Roma-Genoa, affidata a Zufferli, in attesa dei due delicati scontri citati in precedenza e in programma sabato: al VAR per Juventus-Milan ci saranno Mazzoleni e Abisso, Di Paolo e Di Bello invece le scelte per Atalanta-Napoli. Domenica tocca Lazio e Inter, impegnate rispettivamente a Verona e a San Siro contro l'Empoli, chiude il programma lunedì Como-Udinese.

Di seguito tutte le designazioni

Venerdì 17/01 h.20.45: Zufferli: Baccini - Bahri: Rapuano: Di Bello: CamploneSabato 18/01 h.15.00: Mariani: Imperiale - Bercigli: Perenzoni: Camplone: MariniSabato 18/01 h.18.00: Massa: Bindoni - Scatragli: Bonacina: Mazzoleni: AbissoSabato 18/01 h.20.45: Colombo: Alassio - Peretti

: Giua: Di Paolo: Di Belloh.12.30: Marinelli: Vecchi - Raspollini: Crezzini: Marini: Longoh.15.00: Sacchi: Perrotti - Dei Giudici: Aureliano: Serra: Mazzolenih. 15.00: Fourneau: Di Gioia - Di Monte: Ferrieri Caputi: Meraviglia: Chiffih. 18.00: Fabbri: Lo Cicero - Garzelli

: Rutella: Abisso: Paternah. 20.45: Feliciani: Di Iorio - Zingareli: Tremolada: Guida: Di PaoloLunedì 20/01 h. 20.45: Cosso: Rossi M. - Rossi L.: Doveri: Paterna: Serra