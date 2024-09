Atalanta-Arsenal, le pagelle di CM: Retegui spreca la vittoria, Cuadrado la sfiora!

Getty Images

: si supera sventando il tiro verso l’angolino basso della rete di Saka.: non solo in difesa, spesso rompe le linee portandosi in attacco per provare l’aggancio di testa: frena Jesus, o almeno fa quel che può, senza incorrere nel fallo; un altro rispetto a quello di domenica anti Fiorentina.: dal suo lato passa Saka ed è quasi una condanna, ma lui riesce a mettergli il bastone tra le ruote: l’intesa con De Ketelaere è ancora da affinare, ma l’intenzione c’è e la corsa anche.

(Dal 25’ s.t.: porta freschezza sulle fasce).: difficile da vedere in campo, si sposta in continuazione tra centrocampo e difesa, sempre utile, soprattutto su Rice.: la gamba la mette sempre e sempre prende fallo, ma lo commette anche, regalando una punizione pericolosa.: ogni palla è un’idea da regalare a Lookman.(Dall'88': altro che riposo, in campo dal 1’ cerca subito di rendersi pericoloso.(Dal 15’ s.t.: quasi fa un eurogol, anzi due): la palla viaggia più sui corridoi e in mezzo arriva poco, ma il suo compito è portare via un paio di difensori ai compagni. Non solo sbaglia il rigore, ma anche il gol su ribattuta, la sua striscia positiva si è fermata.

(Dal 25’ s.t.: un ritorno importantissimo).: è più difficile puntare l’uomo e saltarlo, ce ne sono almeno tre che gli si parano davanti, ma ha tante buone idee(Dall'88': sceglie il tridente pesante mandando un chiaro messaggio e costringe l’Arsenal ad abbassarsi.pochi interventi, più che altro tanto nervosismo, pizzica Retegui e infatti, nella ripresa, gli ha messo così pressione da fargli sbagliare il rigore, che para bene, così come la ribattuta.: contiene bene Lookman, si è riguardato per ore I filmati di Dublino

: schiaccia Retegui, non gli dà tregua: dai suoi piedi parte il contropiede per la fascia sinistra: metodico e pulito, una garanzia(Dal 28’ s.t.).: a centrocampo è stretto nella morsa del duo de Roon-Ederson, soffre ma resiste, sbaglia i calci piazzati: titolare a sorpresa, dà buoni spunti e fa da filtro anche da solo: crea confusione tra le pedine di casa, prova il gol: è lui a mettere più spesso in pericolo la difesa nerazzurra, ma è anche il più accerchiato e col passare dei minuti non si vede più

: un jolly sempre pronto a cercare la porta con i suoi tiri mancini, quasi va in gol nell’angolino basso con un bel tiro rasoterra ma lo ferma Carnesecchi.(Dal 28’ s.t.).: il grande assente nel primo tempo, non migliora nella ripresa.: mister Gasperini lo sorprende con le sue scelte, deve cambiare qualcosa già a metà gara ma anziché migliorare il suo Arsenal arretra.