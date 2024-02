si sta confermando su livelli di rendimento elevati,regalando tre punti d’oro alla sua squadra. Per la felicità di Gian PieroSono settimane molto importanti per la carriera professionale di Carnesecchi. Il campo sta confermando le doti di un portiere forte è ancora con ampi margini di crescita. Attenzione anche a quelli che sono gli sviluppi professionali: Marcoa lungo, ma poi la scelta è ricaduta sull’agente di Bonucci e Cuadrado.- Il cambio di agente può essere il preludio a qualcosa di diverso per il futuro.e piace molto anche all’estero.a salire.