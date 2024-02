Chi è Mario Giuffredi, il procuratore di Politano

Francesco Guerrieri

La storia di Mario Giuffredi inizia nella periferia Ponticelli di Napoli, dove ancora oggi ha molti amici. Lì vendeva fiori, mozzarelle e il primo contatto con il calcio è da preparatore dei portieri in una scuola calcio della zona. Oggi la musica è cambiata, il procuratore di Politano, Di Lorenzo e tanti altri giocatori di prima fascia vive in una casa nella quale ha fatto costruire un centro benessere per i momenti di relax e sulle pareti ha i murales dei suoi due idoli: Maradona e Baggio.



LA STORIA DI GIUFFREDI - Si affida spesso a Padre Pio e ammette: "Penso che se dovessi morire e rinascere altre cinque volte non riuscirei mai a fare la vita che faccio adesso". Sincero, schietto e schivo. Amici? Pochi ma buoni. Ha costruito la sua reputazione lavorando a testa bassa tra mille sacrifici, nel mondo del calcio si fida dei suoi collaboratori e di pochi altri. Lavora venti ore al giorno, nelle altre quattro, mentre dorme, qualcuno sostiene che il cervello sia sempre attivo elaborando nuove idee; uno stakanovista che si è creato dal nulla e oggi nella sua scuderia Marat Football Management ha mezza Serie A.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA MARIO GIUFFREDI



Mattia Zaccagni

Giovanni Di Lorenzo

Nicolò Casale

Matteo Politano

Fabiano Parisi

Mario Rui

Luca Ranieri

Youssef Maleh

Gianluca Gaetano

Sebastiano Esposito

Davideo Faraoni

Cristiano Biraghi

Elseid Hysaj

Michael Folorunsho