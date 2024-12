Atalanta-Cesena: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L'Atalanta torna in campo mercoledì sera 18 dicembre alle 18.30 al Gewiss Stadium, questa volta per affrontare il Cesena in Coppa Italia. Gli uomini di Gasperini, al debutto nel trofeo tricolore per cui rimpiangono tre finali perse con Gasperini, viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, in vetta dopo dieci vittorie di fila in Serie A, mentre i romagnoli di Michele Mignani sono quinti in Serie B, vengono dalla vittoria sul Cosenza e in Coppa Italia hanno eliminato il favorito Pisa.Partita: Atalanta-CesenaData: mercoledì 18 dicembre 2024Orario: 18.30

Canale Tv: Italia 1Streaming: sportmediaset.it e Mediaset InfinityMister Gasperini dovrebbe fare a meno sia di Scalvini che di Scamacca, entrambi sotto terapie, mentre tutti gli altri nerazzurri sono abili e arruolabili. In vista del Christmas Match con l'Empoli, è probabile che il Gasp pensi a un tornover, dando spazio a chi finora ha meno minutaggio. In attacco per il Cesena pronti Berti, Tavsan e Antonucci. Se tra i pali ospiti ci sarà Klinsmann, a Bergamo potrebbe debuttare Rui Patricio per far riposare Carnesecchi.

: Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Brescianini. All. Gasperini.Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. All. Mignani.Tutte le partite dell'edizione 2024/25 saranno trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset. Atalanta-Cesena andrà in onda su Italia 1.Sarà disponibile su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.