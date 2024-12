Atalanta, Gasperini furioso con Zaniolo: "Non è tollerabile che ogni volta che segna incendi il pubblico avversario"

Getty Images

Nonostante la vittoria - di fondamentale importanza per continuare a sognare in grande - dell'sul Cagliari per 1-0, l'allenatore dei nerazzurriha tuonato in conferenza stampa nei confronti di un suo giocatore: Nicolò. Il tecnico della Dea ha, infatti, rimproverato il numero 10 atalantino per la sua esultanza, polemica, nei confronti della tifoseria sarda: ", è già la seconda volta che accade. Il Cagliari era tramortito e con".

è andato a segno dopo pochi istanti dal suo ingresso in campo e a seguito dell'esultanza - ritenuta eccessiva dal direttore di gara Pairetto - è stato. Il numero 10 della Dea, infatti,, mandando su tutte le furie anche Gasperini, che non ha gradito l'atteggiamento del proprio giocatore. Specialmente dopo che anche a Roma, il 25enne si era tolto la maglia provocando i suoi ex tifosi, che lo avevano fischiato al suo ingresso in campo.