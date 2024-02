Sporting-Atalanta, quando si gioca: data, ora e info sui biglietti

L'Atalanta è stata sorteggiata con lo Sporting Lisbona negli ottavi di finale di Europa League.



DATE E ORARIO - la partita d'andata si giocherà martedì 5 marzo in Portogallo, il ritorno è in programma una settimana dopo, govedì 14 marzo a Bergamo. La Uefa non ha ancora comunicato l'orario della partita.



INFO E BIGLIETTI - Non sono state ancora comunciate informazioni su disponibilità, costi e modalità di vendita dei biglietti per la gara interna al Gewiss Stadium. Nei prossimi giorni l'Atalanta sul proprio sito comunicherà tutte le info sui ticket per la partita contro lo Sporting Lisbona.