Atalanta, chi è Ciardi: talento "perso" dall'Inter e soffiato alla Juve. Da "miglior 10 fra i 2007" all'Europeo con Camarda saltato

Non è servito il decreto crescita per riportare in Italia uno dei migliori prospetti e dei migliori talenti che il calcio giovanile italiano aveva suo malgrado perso nel corso dell'ultimo anno. Stiamo parlando diche di ruolo fa il trequartista e che lo scorso 10 gennaio 2003, pochi giorni dopo aver compiuto 16 anni, era stato prelevato dal Salisburgo che lo aveva portato in Austria. Soltanto 1 anno e 6 mesi dopo l'Atalanta ha scelto di puntare su di lui ed è pronta a riportarlo nel nostro paese.

Facciamo un piccolo passo indietro, al 7 gennaio 2023 quando Alessandro è tesserato, ma non sotto contratto con l'Inter perché soltanto quel giorno avrebbe compiuto 16 anni e, quindi, avrebbe potuto firmare il suo primo contratto giovanile. Il club nerazzurro da tempo sa di corteggiamenti esteri, ma non sa che uno su tutti ha in realtà conquistato il cuore del giocatore e del suo entourage. Èper un talento come il suo, ma le regole del calcio italiano, purtroppo, non tutelano i club in questo senso.

- “Più o meno è stata questa la frase che Christoph Freund, ex-direttore sportivo del Salisburgo e oggi al Bayern Monaco, dice a Ciardi per convincerlo. E in effetti nessuno in quegli anni aveva i suoi numeri come quantità di gol e assist fra i giovanissimi della sua età.

italiane di cui è stato spesso e volentieri titolare e anche capitano.. Il 10 del Salisburgo è stato infatti trascinatore nel percorso di qualificazione alla fase finale accanto al più chiacchierato, e Massimiliano Favo che ha aspettato fino all'ultimo per provare a portarlo alla fase finale. Niente da fare, primache lo ha tormentato,che lo ha portato al forfait per l'Europeo.

A Salisburgo insieme ad altri 70 ragazzi ha vissuto blindato dentro al centro sportivo del Salisburgo alternandosi fra, studiando il tedesco e inseguendo il diploma di maturità con corsi online in scuole italiane., ma per costruire campioni, lì si fa così. In mezzo tornei in giro per il mondo, (in Brasile è stato anche capocannoniere) e una visita di qualche giorno all'interno del programma di sviluppo della Nike di cui è uno degli atleti giovanili di punta.La voglia di tornare in Italia era però evidente e per questo, nel corso dell'estate, il suo entourage ha lavorato per provare a cogliere un'occasione che proponesse un progetto simile a quello del Salisburgo. In sostanza l'obiettivo era trovare un club che, con le dovute proporzioni, potesse iniziare a dargli spazio fra i professionisti e, per questo, la, che ha la formazione Under 23 come sbocco principale, è stata la prima ad informarsi.. Gli anni all'Inter sono lontani, ora c'è il presente e la voglia di riprendersi il calcio italiano. L'Atalanta chiude un gran colpo, per l'oggi e per il futuro.