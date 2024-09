Mancano ancora dieci giorni alla grande inaugurazione del, teatro rinnovato della gara con la Fiorentina. Qui inizierà il vero campionato di tante squadre, che stanno utilizzando la sosta per integrare i nuovi, aggiustare gli infortunati eil nuovo gruppo dato dal mercato. Anche per l’Atalanta vale la stessa cosa.In queste prime partite, ma soprattutto a San Siro contro l’Inter, si è vista una squadra rimaneggiata.a centrocampo, spostato in difesa per fronteggiare l’emergenza, poiin attacco. Queste cinque pedine torneranno al loro posto al 90% già nella gara contro la viola.

Anche il nigeriano, protagonista del delicato caso del mercato, con i suoiOggi però i bergamaschi si sono risvegliati con una notizia che ha fatto dimenticare tutto: per la prima volta nella storia del club orobico, un giocatore nerazzurro concorre per il. E questo giocatore è proprio Lookman, eroe di Dublino con la sua tripletta che è valsa la vittoria dell'Europa League.Con il reintegro di questi, qualcuno dovrà perdere il posto, almeno nel primo tempo. In retroguardia,sostituiranno Ruggeri e de Roon, per cuipotrebbero partire dalla panca, così come Brescianini e Samardzic in attacco. Il tridente pesante, sulla carta più forte ma anche più pronto, è sicuramente formato dCon l’infortunio di Djimsiti, ilpoi deve anticipare il suo esordio per mostrare di che pasta è fatto.

Lui però, insieme aavranno bisogno di tempo per alzare il ritmo, intensissimo quello dei nerazzurri fin dagli allenamenti a Zingonia, e per imparare quel gioco mnemonico che contraddistingue le pedine orobiche della vecchia guardia.