Atalanta, i convocati e il calendario dei nazionali nella sosta: da Kolasinac recuperato a Djimsiti infortunato

(che svolgeranno solo terapie nel loro lungo percorso di recupero), rimangono a lavorare ai box al Centro Bortolotti ancheche non hanno problemi muscolari o di altro genere ma non sono stati convocati dalle rispettive nazionali:È con loro che mister Gasperini lavorerà a stretto contatto per preparare la gara contro lain occasione dell’inaugurazione del Gewiss Stadium rinnovato.

Sono beninvece i convocati nerazzurri. La novità, per quanto riguarda l’Italia, è rappresentata da Marcoche il ct Spalletti ha voluto con sé. Insieme ai neo-nerazzurri, affronterà con la maglia azzurra la Francia, venerdì 6 settembre, e Israele (sul neutro di Budapest) lunedì 9 settembre, sempre alle 20.45.Nello stesso girone, Charlescon il Belgio affronterà Israele venerdì 6 settembre alle 20.45 e poi, tre giorni, la Francia in un big match molto atteso. Chissà se questa volta accumulerà più minutaggio rispetto all’Europeo.

Mariocon la Croazia sarà protagonista contro Portogallo (giovedì 5 settembre) e Polonia (domenica 8 settembre), mentre Lazar Samardzic con la Serbia sfiderà la Spagna in casa il 5 settembre e poi l’8 contro la Danimarca in trasferta.Ci sono anche i baby nerazzurri convocati per le nazionali giovanili italiane: Matteocon l’Italia Under 21 sarà in campo contro San Marino giovedì 5 settembre a Latina (16.45) e poi in Norvegia martedì 10 alle 18.30 in sfide fondamentali per la qualificazione a Euro 2025, mentre Marcocon l’Italia Under 20 giocherà in Elite League giovedì 5 settembre (ore 17) contro la Repubblica Ceca a Znojmo e martedì 10 (ore 16) a i Rieti contro la Germania.

Ci sono anche le qualificazioni alla Coppa d’Africa, con l’ultimo arrivato Odilonche ha ricevuto la chiamata della Costa d’Avorio per le sfide contro lo Zambia (venerdì 6 settembre alle 20) e il Ciad (martedì 10 settembre alle 20) e il nigeriano Ademola, solo due allenamenti in gruppo con l’Atalanta con il mercato ancora aperto prima della sconfitta per 4-0 a San Siro a cui non ha preso parte, se la vedrà invece con il Benin sabato 7 settembre alle 18 e con la Ruanda tre giorni dopo alle 15Per due difensori che recuperano, Isakha smaltito l’influenza e con la Svezia giocherà contro l’Azerbiagian il 5 settembre alle 18 e poi con l’Estonia l’8 alle 20.45 e Seadsi è ripreso dalla lesione muscolare ed è pronto ad aiutare la Bosnia contro l’Olanda (il 7 alle 20.45) e l’Ungheria (il 10 alle 20.45), ce ne è un altro che ha già alzato bandiera bianca. Beratda capitano della sua Albania dovrà probabilmente rinunciare a sfidare sia l’Ucraina sabato 7 settembre alle 20.45 che la Georgia il 10 alla stessa ora poiché il difensore ha accusato, nel primo allenamento con i suoi connazionali, un dolore muscolare che lo ha costretto a fermarsi.