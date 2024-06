AFP via Getty Images

Il talento di proprietà dell'Inter, dopo un anno a Monza, con il quale ha segnato 2 gol in 31 presenze in Serie A, è tornato in nerazzurro. Nelle prossime settimane potrebbe lasciare nuovamente Milano, nonostante un contratto in scadenza nel 2028. La valutazione di 30 milioni di euro (più una percentuale sulla futura rivendita), fatta dal presidente e amministratore delegato Beppe Marotta, potrebbe essere diversa a metà luglio, nel caso in cui il talento argentino disputi un’ottima Copa America con l’Albiceleste.

Carboni interessa a vari club in giro per l’Italia e l’Europa,. A renderlo noto è Tuttosport che parla di contatti avviati tra l'entourage del giocatore e la Dea.