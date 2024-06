Inter, Carboni in vendita: l'investitura di Messi e la richiesta di Marotta

AFP via Getty Images

. Il talento di proprietà dell'Inter, dopo un anno formativo a Monza, con il quale ha segnato 2 gol in 31 partite di Serie A, è tornato a casa-base, ma nelle prossime settimane potrebbe lasciare nuovamente Milano, nonostante un contratto in scadenza nel 2028. Tutto sarà più chiaro dopo la Copa America, al via negli Stati Uniti il prossimo 20 giugno (finale in programma il 14 luglio), a oggi la testa è solo al campo e all'Albiceleste. Lo sa bene l'Inter, che per il ragazzo passato da Lanus e Catania non ha escluso nessuna opzione.

L'Inter sa di avere tra le mani un gioiello, un talento cristallino, che piace a molti. E che ieri ha ricevuto l'investitura anche di Sua Maestà Lionel Messi: "Ha un grande presente e futuro, dobbiamo approfittarne così come tanti ragazzi che arrivano con grande forza. - ha detto a TycSports - Da quando siamo arrivati ​​negli Stati Uniti si allena con noi. I".

Marotta non ha fretta di decidere il futuro di Carboni, sa bene che una Copa America da protagonista potrebbe far schizzare il prezzo. A gennaio il West Ham si è presentato con una proposta di circa 14 milioni di euro, respinta al mittente,La cessione a titolo definitivo è un'opzione reale,Se dovesse incassare da altri giocatori, potrebbe decidere di mandare Carboni in prestito, per monitorare la sua crescita, proprio come ha fatto l'anno scorso.