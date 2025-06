Atalanta, da Godfrey a Bakker fino al più caro Touré: la decisione sui prestiti

Getty Images

Non solo nuovi nomi in entrata per rafforzarsi, dopo l'acquisizione da, o maxi plusvalenze in uscita che fanno tentennare i Percassi, l'Atalanta lavora anche su. Godfrey, Bakker, El Bilal Touré,qualcuno di loro per puntellare qualche reparto., data del raduno dei nerazzurri a Zingonia, base anche del ritiro estivo 2025.Il difensore, che l'ha utilizzato poco (5 presenze), come l'ex Gasperini all'Atalanta (5 gare). Pagato circa 12 milioni all'Everton, i Percassi lo seguivano fin dal 2019, quando aveva sfidato l'Atalanta nel corso di un'amichevole estiva. Nei mesi però non ha mai convinto il Gasp, che l'ha lasciato fuori, tanto da convincere la dirigenza a provare a rivalorizzarlo mandandolo in prestito in Inghilterra. Anche in Premier però ha deluso le aspettative, oggi il suo cartellino è sceso a 6 milioni, e la scelta dima confermare Kossounou, va in una sola direzione: cedere Godfrey appena apre il mercato.

Discorso totalmente diverso per l'esterno sinistro olandese classe 2000, che in prestito al Lille ha potuto mostrare le sue doti.: sempre titolare, Bakker potrebbe trovare nuovo spazio e margini di miglioramento con Juric:La corsia sinistra non ha tanti punti fermi: c'è Zappacosta, che però corre anche a destra, poi c'è Ruggeri, utilizzato poco la scorsa stagione. Bakker, anche lui acquistato dal Leverkusen per una decina di milioni circa, potrebbe rappresentare un valido rinforzo.

ma anche il più sfortunato, subito colpito da un infortunio pesante alla coscia che ha condizionato pesantemente la sua carriera a Bergamo. In prestito allo Stoccarda, l'attaccante classe 2001 ha giocato però soloè incappato in altri problemi al piede dopo la frattura del metatarso. Ora difficilmente andrà a cambiare le gerarchie dell'attacco soppiantando Retegui e Scamacca. Non è detto percò che non possa trovare il suo spazio sedovesse andare via.

C'è poi molta curiosità attorno a Palestra, il giovane esterno classe 2005 cresciuto nel vivaio bergamasco e ambito da tante piazze in Serie A, che però cerca più spazio nella prima squadra nerazzurra:Anche lui, che ha attirato la curiosità di tante addetti ai lavori, sarà monitorato attentamente da Juric prima di decidere del suo futuro.