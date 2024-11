Getty Images

Oggi i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti al Centro Bortolotti dopo un paio di giorni di riposo. Alla seduta pomeridiana non hanno ovviamente partecipato gli. Un numero molto più basso rispetto a quello a cui è abituato mister Gasperini, che vede partire sempre un nutrito gruppo con la speranza di non avere notizie di infortuni. Questa volta, e adesso sette giocatori occupano l'infermeria cercando di recuperare la condizione per la ripresa. Ai bergamaschi toccheranno infatti tre trasferte di fila, aServirà quindi il contributo di tutti.

La prima bella notizia arriva dareduce dall'operazione al crociato, che oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo. Il difensore azzurro punta a un ritorno nella lista dei convocati proprio per la gara del 23 novembre a Parma. All'inizio il suo rientro in campo sarà graduale, con piccoli spezzoni, poi tornerà ad essere un pilastro della difesa a tre di Gasperini come braccetto di destra.Anchepunta al recupero completo per la gara contro il Parma; il suo infortunio non è grave: dopo diciannove minuti da subentrato nel match con l'Udinese ha dovuto richiedere il cambio per un fastidio alla regione inguinale sinistra. Oggi pomeriggio ha svolto lavoro individuale, ma nei prossimi giorni dovrebbe riaggregarsi ai compagni.

invece ha ricevuto proprio oggi la sua diagnosi: lesione di primo grado del muscolo soleo sinistro. L'esterno di Sora quindi, comeche è incappato anche lui in una lesione di primo grado ma del muscolo bicipite femorale destro, dovrebbero rivedersi in campo più avanti, tra lo Young Boys (il 26 novembre, ma il terreno sintetico di Berna non è l'ideale per questo tipo di infortuni) e le gare di inizio dicembre. Entrambi hanno svolto terapie comePer il belga il bollettino parla di lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale sinistro e resta vivo l'obiettivo di un ritorno almeno per la Champions, il 26 novembre, mentrereduce dalla frattura del legamento crociato, si rivedrà solo intorno a febbraio 2025. Esclusa la frattura pertramite radiografia, l'albanese dovrebbe recuperare entro tre, massimo cinque settimane dal suo trauma distorsivo alla caviglia destra, ma sarà monitorato giorno per giorno.