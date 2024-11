Atalantamania: Bellanova star, ma è fuori dalla Nazionale come Zaniolo

Getty Images

pur tra mille difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Sa quindi vincere con goleade, ma anche soffrendo e rincorrendo. Tenendo sempre alto il morale. Le grandi trionfano anche così.Convocato il mese scorso, questa volta il ct azzurro ha preso una decisione diversa. Una scelta tecnica che ha portato il commissario tecnicoa Bellanova., a segno nella gara di campionato proprio contro l'Udinese, è una delle sorprese di Motta in questo avvio di stagione. Anche Bellanova però lo è sulla fascia destra. Contro i friulani ieri non ha innescato una bensì due reti, quelle che hanno trascinato l'Atalanta a ribaltare una gara ostica.uno per Pasalic, un rigore in movimento, l'altro basso che ha mandato in difficoltà Touré, portandolo all'autogol. E poi c'è la corsa, veloce e vincente nei duelli., va più in difficoltà con quelle che si chiudono, ha detto il Gasp a fine gara. Ha quindi ancora margini di miglioramento, su cui potrà lavorare a tu per tu col tecnico già in questa pausa.Ancheè rimasto fuori, ben prima del suo infortunio, questa volta non c'è un Pellegrini da sostituire. Apparso scoraggiato a fine gara l'attaccante: Gasperini l'aveva lanciato al 23' st, avrebbe avuto più di metà tempo, collezionando uno spezzone più importante,E invece, dopo solo 19 minuti, ha dovuto richiedere il cambio. Un fastidio alla regione inguinale sinistra. niente di grave, ma è una tegola per il morale. Non c'è pace per Zaniolo, che ora sfrutterà la pausa per ritrovare la condizione: