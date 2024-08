Atalanta, de Roon e Lookman ci credono: "Possiamo battere il Real Madrid"

Getty Images

, assente per infortunio nella finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, ha dichiarato in conferenza stampa: "Mi ricordo la partita giocata contro il Real Madrid in Champions League, ma non voglio dire che c'è un conto ancora aperto. Siamo orgogliosi di essere arrivati qui, ci siamo preparati bene e non vediamo l'ora di giocarcela. Dobbiamo crederci, altrimenti non avrebbe senso scendere in campo. Loro sono favoriti, ma possiamo metterli in difficoltà".

(Scalvini, Koopmeiners, Zaniolo e Scamacca) - "Dispiace, ma non sono un alibi così come le voci di mercato. Quest'estate ho potuto recuperare bene dal mio infortunio. Siamo sempre stati una squadra unita, con più capitani. Speriamo di riuscire a dare ai nostri tifosi un'altra grande soddisfazione dopo quella di Dublino. Dobbiamo avere rispetto, ma giocando con coraggio possiamo battere anche il Real Madrid".- Nella conferenza stampa della vigilia ha parlato anche l'attaccante nigeriano Ademola Lookman, man of the match nella finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen: "Io e tutti i miei compagni di squadra moriamo dalla voglia di giocare questa partita col Real Madrid, ce la siamo meritata e abbiamo un'altra occasione per dimostrare le nostre qualità. Daremo tutti il massimo per vincere questa finale. Loro sono una squadra fortissima, con dei top-player".

- "L'ho visto bene, è molto forte fisicamente e ha il senso del gol".