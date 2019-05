L'attaccante colombiano dell'Atalanta, Duvan Zapata ha dichiarato a Noticias Caracol prima di tornare in patria per la Coppa America: "Non so nulla, ogni giorno mi vedo accostato a una squadra diversa, ma cerco di rimanere tranquillo. So che l'Atalanta ha fatto uno sforzo importante per trattenermi, ho pensato solo a finire la stagione e adesso ho la testa solo alla nazionale. Non ci sono stati contatti, ho letto e sentito qualcosa, per me è un orgoglio essere accostato al Real Madrid. Ma cerco di stare tranquillo, coi piedi per terra e pensare a quello che verrà. E' stata una stagione da sogno, siamo riusciti a centrare un traguardo storico per l'Atalanta conquistando la qualificazione per la Champions: siamo contenti e non vediamo l'ora di giocarla".