Juventus-Inter verso il Mondiale: oggi fra Tudor e Chivu non c'è paragone, due livelli completamente diversi

, un mondo nel quale sta succedendo di tutto. Abbiamo assistito con sorpresa ai 'no' dialla Juventus, e al 'no' del Como all'Inter per. Abbiamo osservato con curiosità la fuga dorata diverso l'Arabia e il pentimento dell'ex 'fuggiasco', che ora rimpiange la Nazionale. E poi abbiamo avuto anche la sventura di assistere, esterrefatti, alla scena di un CT della Nazionale,, che auto annuncia in conferenza il suo esonero, per poi andare in panchina il giorno dopo da esonerato. Una storia inedita a livello planetario.

Ecco, in tutto questo bailamme è capitato anche di sentir dire da tanti tifosi, e persino leggere da parte di qualche addetto ai lavori, che, nello stesso percorso. Un paragone che, a parere di chi scrive, non sta in piedi.. Come detto, la Juventus ha cercato prima Conte e poi Gasperini, e l'Inter, mollata da Inzaghi senza avere il tempo di riflettere (magari Marotta, se avesse avuto il tempo, avrebbe pensato ad Allegri), ha trovato il muro del Como per Fabregas. Punto.

, e glielo auguriamo, e magari già al Mondiale per club e poi nella prossima stagione farà, ha allenato dal 2018 al 2024 nel settore giovanile dell'Inter e solo nel febbraio di quest'anno è approdato nel calcio dei grandi, sulla panchina del Parma.come assistente nell'Hajduk Spalato, lavorando anche nel settore giovanile di questo club fino al 2013, e diventando al contempo vice ct della nazionale croata nella stagione 2012-13., sulle panchine di PAOK Salonicco, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Hajduk Spalato, Juventus (vice di Andrea Pirlo), Verona, Olympique Marsiglia, Lazio e Juventus.. Con l'Hajduk, Tudor ha vinto una Coppa di Croazia.