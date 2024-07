Atalanta a caccia di un esterno: pazza idea Gosens

La batteria è infatti carente: dopo il mancato riscatto di Holm allo Spezia, ritenuti troppi gli 8,5 milioni da pagare per il riscatto dopo una stagione di alti e bassi e infortuni, non sono rimaste molte ali per mister Gasperini. Zortea va escluso, si sta definendo per lui l'acquisto o il prestito da parte del Cagliari e comunque è fuori dai convocati per il ritiro, così come Bakker, in partenza dopo i soli 374' in campo nell'ultima Serie A. Restano quindi Zappacosta e Hateboer sulla destra e il solo Ruggeri sulla sinistra. In realtà, la duttilità di Zappacosta in entrambe le corsie (160 presenze a destra e 57 a sinistra) permette alla dirigenza di decidere liberamente se rinforzare la batteria con un esterno destro o sinistro, per garantire a mister Gasperini due esterni per parte: Zappaccosta e Hateboer da una parte, Ruggeri e X dall'altra, oppure Hateboer e X da una parte e Ruggeri e Zappacosta dall'altra.