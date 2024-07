Quanto deve pagare l'Atalanta per il riscatto di Zaniolo

Nicolò Zaniolo ha scelto l'Atalanta per tornare in Italia. I nerazzurri hanno vinto un testa a testa con la Fiorentina puntando su un giocatore in cerca di riscatto dopo due esperienze deludenti all'estero tra Galatasaray e Aston Villa., consapevole delle qualità del classe '99 che aveva spinto per tornare in Serie A dopo l'ultimo prestito in Inghilterra.- L'Atalanta ha trovato l'accordo col Galatasaray sulla base di unal raggiungimento di obiettivi prefissati. Un affare totale da 22 milioni di euro ai quali non era arrivata la Fiorentina, disposta a prendere Zaniolo in prestito con diritto senza inserire l'obbligo di riscatto.

- Come detto, la scorsa stagione non è stata esaltante per Zaniolo:. Le reti sono arrivate due in Premier League - decisive per i pareggi contro West Ham e Sheffield - e una nella fase a gironi di Conference League contro i bosniaci dello Zrinjski.