ll presidente del Santos José Carlos Peres l'ha ribadito anche oggi: l'Inter e il Chelsea si sono mossi per il suo pupillo, ma in pole c'è l'Atalanta. Il talento in questione è Lucas Verissimo da Silva, venticinquenne paulista nato a Jundiai il 2 luglio 1995.



LE CIFRE- A Bergamo raccolgierebbe il testimone del ministro della difesa nerazzurra Rafael Toloi: Lucas Verissimo da Silva ha appena rinnovato fino al 2024 e costerebbe alla Dea una decina di milioni, molto di meno quindi dei 13 richiesti per Marcao dal Galatasaray.