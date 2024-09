Atalanta-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Atalanta-Fiorentina (domenica 15 settembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 15) è una gara valida per la quarta giornata di campionato in Serie A. Arbitra Sacchi, assistito da Costanzo e Passeri con Prontera quarto uomo, Doveri e Meraviglia al Var. Per l'Atalanta si tratta della prima gara casalinga, con il Gewiss Stadium ristrutturato e la nuova Curva Sud.



ATALANTA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Fiorentina.

Data: domenica 15 settembre 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 15.

Canale TV: Dazn.

Streaming: Dazn.



DOVE VEDERE ATALANTA-FIORENTINA - Atalanta-Fiorentina viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani, con commento tecnico di Fabio Bazzani.- Gian Piero Gasperini ritrova Lookman in attacco, forte della doppietta con la Nigeria, e potrebbe schierarlo titolare domenica anche se arriverà solo all'ultimo a Zingonia. Inoltre punta a recuperare qualche importante elemento in difesa come Hien e Kolasinac, quest'ultimo almeno per la panchina. Potrebbe esordire in Serie A anche il nuovo arrivato Kossounou, ma la coperta resta corta in retroguardia. Zaniolo è tornato a lavorare in gruppo, ma per cautela potrebbe giocare solo uno spezzone perché non è ancora al top della condizione. Dall'altra parte, Palladino dovrebbe dare la prima maglia in campionato a De Gea tra i pali e confermare il grande ex dell'incontro, Robin Gosens, tra i titolari.

: Carnesecchi; Godfrey, Hien, de Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini: De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Cataldi, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino

