Papu Gomez: "Gasperini ha fatto un gesto straordinario con me. L'Atalanta può andare lontano in Champions"

Presente a Bergamo per un evento commerciale, l'ex attaccante dell'Atalantaha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo legame col club nerazzurro. La sua avventura, iniziata nel 2014, si è conclusa bruscamente nel 2021 a causa dei profondi screzi venutisi a creare con, che recentemente ha optato per la via della riconciliazione col suo ex calciatore. ". Insieme abbiamo fatto tanto per l'Atalanta, abbiamo cenato in città alta, tre o quattro ore a chiacchierare, tantissimo sul calcio. È stato bellissimo".Attualmente ai box, a causa della squalifica per doping di due anni comminatagli quando indossava la maglia del Monza,: "Ci sarà da abituarsi, ma sicuramente sarà bello, con tante squadre forti. Per l'Atalanta sarà tutto da scoprire, e sarà emozionante vederla sfidare certe big, sette o otto anni fa era inimmaginabile. Dove arriva?Se andrò allo stadio? Magari, però ho sempre paura di emozionarmi troppo".Infineha rilasciato a Sky Sport altri pareri sparsi, tra cui un commento sulla conquista dell'ultima Europa League: ", anche perché una finale è sempre una finale., forse la mia prima versione del 2016, quando giocavo più largo, poi sono diventato trequartista".