Atalanta, Gasperini contro la sosta: "Al momento sbagliato". Sui 900 punti e lo Scudetto...

, allenatore dell', parla ai microfoni di Dazn dopo il 5-1 conquistato dalla sua squadra contro il Genoa: "Se sono contento? Ovviamente, abbiamo giocato una gran partita. Siamo in un bel momento, abbiamo vinto con lo Shakhtar, siamo in crescita. Ogni tanto, come capitato col Como, ci sciogliamo. Giochiamo tanto, ogni tre giorni, anche le altre squadre impegnate nelle coppe hanno un calo di energie ma quando siamo in palla possiamo sempre fare buone prestazioni, come stasera"."Arriva nel momento sbagliato? Probabilmente si, ci siamo fermati da poco, ora un'altra sosta. Tanti giocatori andranno via quindi non sarà utile per noi. Abbiamo fatto bene anche prima del Como, facendo bene con Arsenal e Fiorentina. Nelle ultime 7 siamo cresciuti, poche volte abbiamo sofferto. Il risultato condiziona il giudizio anche quando non è tutto negativo, oggi era importante vincere".

"Abbiamo 10 innesti, più giochiamo e più sarà facile per loro, l'esempio più eclatante è Retegui ma anche tanti altri stanno facendo bene. Spero di avere sempre più giocatori a disposizione"."Mi manca solo uno scudetto? Mi fa molto piacere questi traguardo che ho ottenuto con Genoa e Atalanta, dall'altro lato mi dispiace perché sto invecchiando".