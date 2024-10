Getty Images

Gli exaffronteranno la squadra diin netta difficoltà dopo le sconfitte in Coppa Italia e in Serie A con Juventus e Venezia. Reduci dal successo in Champions, i nerazzurri vogliono bissare anche in Serie A dove non vincono dal 15 settembre scorso con la Fiorentina. Tante le assenze per i rossoblù: fuori. L’Atalanta dal canto suo non può sorridere: ai boxrecupera, chance anche per

Atalanta-Genoa, sabato 5 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.Partita: Atalanta-Genoa.Data: sabato 5 ottobre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 18:00.Canale TV: DaznStreaming: Dazn(3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini

(3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vazquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Gilardino