Getty Images

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara dicon lo Stoccarda: “, abbiamo presente la gara con la Juve e col Real, una squadra forte, compatta, organizzata, è una partita difficile, cercheremo di mettere in campo il momento positivo che stiamo vivendo”.“I conti sono presto fatti, basta poco per risalire o perdere posizioni, noi i due punti che non siamo riusciti a conquistare con il Celtic pesano, li dobbiamo conquistare su tutti i campi perché nel finale ci saranno Real Madrid e Barcellona"

Giochiamo sempre con uomini offensivi, ma poi grazie alla duttilità non abbiamo un sistema unico di gioco, Koop ci permetteva di variare più facilmente il modo di giocare, ma quest’anno ci sono Pasalic, Brescianini, vedremo Samardzic oppure con attaccanti più puri ma abbiamo sempre più di un'alternativa in variare situazioni"."Lo apprezzo molto, è una squadra che gioca compatta e attacca e difende con tanti uomini, è valida sul piano tattico, duttile, sul piano fisico e atletico"."Hien si è inserito subito e questo è merito suo e dell’esperienza maturata a Verona, giocava in una difesa simile alla nostra, ora affina dettagli importanti, la gara col Napoli è sintomo di crescita ed evoluzione".

Ha recuperato sotto l'aspetto fisico, è stato sfortunato in pochi mesi ha subito 2 interventi simili sullo stesso infortunio, ma è molto professionale nel lavoro, da noi è entrato in campo a gennaio e ci ha dato un bel contributo giocando molto spesso da gennaio in poi, partecipando anche alla finale di Dublino, voleva andare allo Stoccarda dalla scorsa estate, era motivato e sono contento che qui stia bene, poi ha fatto un gran gol con la Juve, ora basta così (ride, ndr)".