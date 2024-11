ha presentato la partita con l'Atalanta sottolineando le qualità dell'avversario della quarta partita di Champions e dando le ultime novità: “ha problemi ai muscoli e non sarà dei nostri, mentresaranno dei nostri, hanno avuto problemi ma domani faranno parte della rosa. Al posto di Leweling, penso che il sostituto ideale sia, in due gare è partito dalla panchina ma è il sostituto ideale, è tornato bene in campo rapidamente e ha portato aria fresca".“Rispetto l’Atalanta e voglio fare i complimenti a Gasperini, giocano da parecchi anni in Champions, hanno vinto l’Europa, hanno battuto il Leverkusen in finale, dimostra il tipo di avversario che ci troveremo domani, il loro allenatore ha fatto molto bene per molti anni, hanno perso Koopmeiners ma ci sono tanti altri ottimi giocatori come Lookman. Il loro modo di giocare è particolare e speciale, con l’uno contro uno su tutto il campo, riescono a fare male, hanno una buona struttura, ti rendono la vita difficile, fanno molti cross, non vediamo l’ora di giocare, è una delle migliori in Europa. L’Atalanta crea tante occasioni in Serie A e in Champions non ha concesso gol finora, ma anche noi in porta abbiamo Nubel che ha grande qualità”."Ha avuto successo perché ha passato tanti anni lì, ha un’ottima conoscenza del calcio, lo seguo da un po’ e si vede qual è la sua impronta sulla squadra, sa cose trasmettere ai giocatori anche dal punto di vista della preparazione.L'Atalanta non gioca come la Juve ma sono in grado di sfruttare momenti di brillantezza, i singoli come CDK e Lookman possono fare la differenza"."Si tratta di un attaccante molto forte, a volte non si riesce a capire il suo modo di giocare, è in grado di segnare sia con i piedi che con la testa, ha dato di recente il suo contributo, ho parlato del suo periodo trascorso all’Atalanta, gli ho chiesto qualche consiglio, sicuramente è sempre utile sentire l’opinione dei giocatori, ora siamo preparati".