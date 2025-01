Atalanta, Gasperini: "E' la Champions, non il torneo dei bar. Kolasinac non sta bene, peccato per Scalvini"

AFP via Getty Images

Gian Piero, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro il Barcellona:"Più soddisfazione o più rimpianto per non arrivare nelle prime otto? Non c'è paragone, è la prima tutta la vita. Noi siamo dentro alla Champions, giocheremo e vedremo contro Sporting o Bruges, non è che ci siamo abituati. Per quattro anni abbiamo giocato in Champions, questo tipo di partite valorizza tanto la squadra, il nostro modo di interpretare. Oggi non avrai vinto la Coppa ma hai messo la medaglia".- "Noi siamo l'Atalanta, dobbiamo essere felici di giocare in Champions, misurarci con le migliori squadre europee. Ora manca il Bayern delle big, per noi è tutto una grande esperienza, sentirli cantare in questi stadi. Non c'è paragone con chi la pensa diversamente che, poverino, è frustrato. Bruges e Sporting sono forti, i biancoverdi li abbiamo affrontati quattro volte, De Ketelaere ci dice che i belgi arrivano da venti partite utili consecutive. Già prima era difficile trovare squadre facili, figuriamoci dopo".

- "Kolasinac non sta bene, mentre per Scalvini ci dispiace, perché ha un problema alla spalla, è a rischio. Che succedesse così siamo veramente rammaricati e dispiaciuti, non sappiamo se dovrà essere operato nei prossimi giorni"- "Avevamo pareggiato, è stato brutto quel momento lì. Succede, c'è stato un errore"."No (ride, ndr). Non è vero, abbiamo preso la medaglia di legno. A noi piace giocare in Champions. Sarà un'occasione per tutti quanti, è una festa. È la Champions, non il torneo dei bar. Se mi chiedete di vincere la Champions questi discorsi sono secondari... Liverpool primo, Barcellona non ci ha battuti? Allora vincere la Champions. Anzi no, triplete (ridendo, ndr)".