. L'ospita al Gewiss Stadium ilper il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League e la testa è tutta sulla sfida con i Reds di Jurgen Klopp, nonostante il clamoroso successo per 3-0 ad Anfield metta Scamacca e compagni in una posizione di forza. C'è spazio però per il tecnico degli orobici di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando soprattutto di- Il centrocampista olandese è il grande gioiello della Dea, il più ambito sul mercato e soprattutto dalla, che consta progettando un assalto che si preannuncia oneroso, considerando la concorrenza di club della Premier League e la valutazione da almenofatta dall'Atalanta. Le voci sull'interessamento bianconero si rincorrono da settimane, ma non sono state gradite dall'ambiente orobico, in particolare da Gasperini.

- E così si arriva alla conferenza stampa odierna e alla frecciata alla Juve, il tecnico dell'Atalanta risponde in questo modo a domanda sul centrocampista olandese: "Koopmeiners sta giocando con l’Atalanta e sta giocando molto bene, ci auguriamo il prossimo mese di essere dentro a tutto,". Un chiaro riferimento alla Vecchia Signora, esclusa dalle competizioni europee in questa stagione.

- Juve ma non solo, nel mirino c'è anchee proseguendo nella risposta alla domanda su Koopmeiners, Gasperini lancia un'altra stoccata: "E, così vengono fuori queste cose".Vecchie ruggini, perché il riferimento di questo messaggio va addirittura a quattro anni fa. Nel 2020, in occasione del Business of Football Summit di Londra del Financial Times,disse: "Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi". Parole che a quattro anni di distanza non sono mai state realmente digerite, Gasperini si è tolto un altro sassolino dalla scarpa.

