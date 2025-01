Atalanta, Gasperini: "Un buon punto oggi. L'Udinese è stata superiore, noi fortunati"

Getty Images

Gian Pieroha parlato così dopo il pareggio per 0 a 0 in casadella sua. Queste le sue parole.“Abbiamo trovato una squadra forte che andava più forte di noi e ci ha messo in difficoltà sul piano tecnico e fisico. Abbiamo sofferto e siamo stati fortunati in un paio di occasioni. Nel secondo tempo è andata decisamente meglio, per noi oggi questo è un buon punto. Abbiamo subito per tutti i primi 45 minuti, con l’andare della gara siamo migliorati. Globalmente non abbiamo tenuto il ritmo e l’intensità dell’Udinese, è stata una cosa abbastanza evidente”

“Non è mancato l’atteggiamento, l’abnegazione. Tutti hanno dato tutto anche nella fase difensiva, non posso fare appunti. Loro erano più fisici, più intensi. Quando hanno abbassato i ritmi, allora siamo riusciti a fare meglio”“Senza attaccanti fisici? Sì anche quello ma non siamo riusciti a reggere i loro ritmi con tutti. Non ci siamo espressi bene sul piano tecnico, abbiamo trovato contro una squadra superiore. È più un insieme di cose che una mancanza di un singolo giocatore. la squadra è stata comunque encomiabile oltre che fortunata”.