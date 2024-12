Atalanta, Gritti: "Ecco perché abbiamo cambiato il tridente. Sì, i tifosi possono cantare sul Tricolore"

Getty Images

Tullio, vice dello squalificato Gian Piero Gasperini, ha parlato a Dazn e Sky dopo la vittoria della suain casa della Roma:"Siamo molto soddisfatti, si stanno aggregando giocatori nuovi. Più gente entra nella nostra mentalità e meglio è, ormai facciamo sempre i cinque cambi e i nuovi stanno capendo molto bene cos'è l'Atalanta. La vittoria di oggi significa consapevolezza, non è detto che le vinceremo tutte ma questi ragazzi sanno sempre cosa devono fare. L'innesto di giocatori freschi crea problemi, chi è entrato ci ha aiutato a vincere la partita".

- "Di margini ne ha tanti, per come sta lavorando da noi mi viene da pensare che non lavorasse da altre parti... Era partito forte, ha avuto un momento di stop, sta a lui. Se segue Gasperini, ripartirà sicuramente".- "La qualità dei primi tre nell'uno contro uno è risaputa, ma la Roma è forte, non merita la classifica che ha. Non riuscivamo a sbloccarla e quindi abbiamo provato con caratteristiche diverse. E' andata bene".- "I tifosi possono, a ragione, cantare sul Tricolore. La squadra da nove anni glielo fa credere, ora siamo in una posizione incredibile e con merito. Vedremo quando saremo a due terzi del campionato dove saremo, come dice sempre il mister. Intanto ci godiamo questi ragazzi eccezionali. Ci sono state squadre forti come quella di quest'anno, magari con interpreti diversi. Anche questa sta facendo risultati importantissimi, dopo 14 partite non eravamo mai stati così in alto".