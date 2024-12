Atalanta, le pagelle di CM: muro Hien. Zaniolo decisivo

AFP via Getty Images

L'Atalanta vince ancora e trova l'ottava vittoria di fila. Zaniolo entra ed è decisivo col più classico dei gol dell'ex, bravo anche Cuadrado. Hien è un muro e guida la difesa.6 – Risponde presente fin dai primi minuti con una bella parata su Paredes. Poi si salva su Dovbyk che sbaglia a tu per tu.6,5 – Senza sbavature dietro e bravo anche quando si tratta di attaccare. Da una sua cavalcata nasce una chance per Retegui (dal 83’ Djimsiti SV)7 – Fa a sportellate tutta la partita con Dovbyk e spesso e volentieri ha la meglio. Anche nella ripresa è un vero e proprio muro.

6- Imposta e guida la difesa. Preciso negli interventi e sbaglia poco6,5 – Parte a rilento ma cresce col passare dei minuti. È la vera spina nel fianco della per la difesa giallorossa.7 – Gioca una buona partita ed è anche fortunato nel gol che porta in vantaggio la Dea6,5 – Sbaglia il pallone che poteva chiudere ancora prima la partita, ma per il resto è tra i migliori in campo come sempre. Corsa e tanta intesità in mezzo al campo.– È il solito motorino. Sbaglia tenendo in gioco Dovbyk, poi l’ucraino si divora il gol (dal 54’ Cuadrado 6,5: entra ed è decisivo con l’assist per Zaniolo)

6 – Difficile far meglio della magica serata di Champions. La difesa della Roma gli lascia poco spazio (dal 64’ Zaniolo 7: entra tra i fischi e trova lo 0-2. Poi l’esultanza polemica e l’Olimpico intona dei cori contro di lui)6 – Non è devastante come al solito, ma rappresenta sempre un problema per la difesa giallorossa. (dal 64’ Brescianini 6: tanta voglia di far bene)5,5 – Lotta come un leone ma Hummels nel primo tempo lo marca bene salvando un gol già fatto. Non è decisivo come al solito(dal 54’ Samardzic 6: entra al posto di uno spento Retegui )

: Gasperini 6 – Atalanta meno brillante del solito ma concreta. In tribuna è una furia nel primo tempo, nella ripresa i nerazzurri concedono poco. Ottava vittoria di fila in campionato