Atalanta in pressing su Nico Gonzalez da un mese. La Fiorentina torna su Berardi

La notizia relativa all'interesse dell'Atalanta perha scosso l'ambiente legato alla Fiorentina e non solo. Il Corriere dello Sport svela alcuni dettagli a proposito della possibile trattativa a cui stanno pensando i bergamaschi. I viola sono entrati in una politica di contenimento dei costi e l'ingaggio da 3 milioni di euro netti pesa alquanto sulle casse gigliate. Proprio qui vuole inserirsi l'Atalanta.I viola non si opporrebbero ad una cessione dell'argentino nel caso in cui arrivasse un'offerta ritenuta congrua (intorno ai 40 milioni di euro). L'Atalanta ha avviato i contatti col ragazzo vanno avanti da un mese e più. I bergamaschi, parlando con entourage e intermediari, hanno fatto sapere di poter offrire, a ora, una cifra compresa fra i 28 e i 30 milioni di euro. Gli orobici vorrebbero prima provare a cedere Touré per poi andare ad investire il tesoretto risultante proprio sull'argentino.

- E la Fiorentina? Come detto, i viola non si metterebbero di traverso di fronte ad un'offerta ritenuta adeguata. Ma è chiaro che un giocatore come Gonzalez dovrebbe essere sostituito a dovere. Ecco che dunque potrebbe tornare di moda un vecchio pallino dei viola:. Secondo il quotidiano sarebbe il sostituto perfetto dell'ex Stoccarda.