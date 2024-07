Fiorentina, l'Atalanta piomba su Nico Gonzalez. E ci pensa anche la Juve se salta Adeyemi

5 minuti fa



Arriva una notizia abbastanza clamorosa e che riguarda la Fiorentina e il suo gioiello, ambito da tante squadre di Premier League e non solo, Nico Gonzalez. Stando a quanto riportano i colleghi di Sky, infatti, sul ragazzo ha da poco messo gli occhi l'Atalanta, alla ricerca di un elemento di valore per rinforzare la trequarti. L'interesse sull'argentino è forte e non è l'unico. Nel caso in cui la Juve non dovesse arrivare ad Adeyemi, infatti, anche i bianconeri penserebbero all'ex Stoccarda.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO