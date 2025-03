Atalanta-Inter LIVE: in campo alle 20.45, due dubbi di formazione

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Atalanta-Inter in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

è il big match che chiude il programma della 29esima giornata della Serie A 2024/25. Il posticipo domenicale, con calcio d'inizio alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo è un autentico scontro scudetto con i nerazzurri diche inseguono i nerazzurri dia soli 3 punti di distacco in classifica. Spettatore interessato è ovviamente il Napoli di Antonio Conte fermato sullo 0-0 dal Venezia. Arbitra l'incontro Davidedella sezione di Pistoia mentre al Var ci sarà Di Bello con Marini Avar.con Pasalic che insidia De Ketelaere e con Pavard che dovrebbe essere preferito a Bisseck.(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman, Retegui. All. Gasperini.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.