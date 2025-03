Marotta: "Vittorie Inter date per scontate e critiche eccessive quando non si vince. Atalanta rivale Scudetto"

Il presidente e amministratore delegato unicoha parlato a Dazn nel prepartita dello scontro diretto per lo scudetto controche prenderà il via alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo."I risultati sono dati per scontato, ma soprattutto nel momento in cui non c'è il risultato positivo le critiche sono esasperate. Siamo professionisti, dobbiamo essere bravi a riceverle e trasformale in energia positiva. Rappresentiamo una società blasonata che ha obiettivi importanti"."Ripetersi l'anno dopo è sempre più difficile che vincere il campionato. Non aver vinto gli scontri diretti è un dato statistico, ma quello che conta è l'approccio a questa gara".

"Lo considero un esame da superare contro una formazione molto forte, che merita la posizione che ha e che lotterà fino alla fine per lo scudetto come il Napoli"."Il posizionamento dell'Atalanta non è casuale. È frutto di un modello che parte indietro nel tempo. Cagliari e Verona lo hanno dimostrato in passato dell'eccellenza della provincia, poi loro non sono riuscite a ripetersi. Quella dell'Atalanta non è una casualità, caratterizza il loro modo di giocare e di essere società. È una progettualità che è segno di grande competenza"