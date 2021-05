Come in ogni big match, ci sono sfide interne che vale la pena raccontare. Come quella tra i due attaccanti di peso di Juventus e Atalanta, che stasera si affronteranno nella finale di Coppa Italia. Da una parte Alvaro Morata, dall’altra Duvan Zapata, che l’edizione odierna di Tuttosport ha definito ‘le due facce del gol’.



