Atalanta-Juventus, le pagelle di CM: CDK spaesato, che Retegui! Strapotere Kalulu, Koopmeiners si perde tra i fischi

: Attento sempre, come quando Kalulu colpisce il palo di testa e lui la tiene dentro per un solo centimetro. Sullo stesso difensore non può nulla poco dopo, ma compie altri interventi prodigiosi.: Si distingue per eleganza, palla al piede. Chiede il cambio nella ripresa e Gasp spera non sia niente di preoccupante (35' st: Entra per Scalvini. Non prende il giallo che gli avrebbe fatto saltare il Napoli per squalifica, sospiro di sollievo per Gasp).: Mezzo punto in più per il recupero-lampo dopo Udine, ma sul gol dello svantaggio c'è la sua zona scoperta.

: Accusa qualche acciacco ma stringe i denti. Ad un quarto d'ora dalla fine becca un giallo che gli farà saltare il Napoli.: Nella sua fascia si gioca meno dell'opposta. Esce nella ripresa (20' st: Entra per Zappacosta. Assist per il pareggio di Retegui).: Si sposta tra difesa e centrocampo con precisione, non riesce a contenere Kalulu sugli sviluppi del gol ospite e coprire la zona lasciata scoperta da Djimsiti. Ma è l'ultimo a mollare e costruisce lui l'azione che porta al pari di Retegui.: Sbaglia qualche appoggio di troppo non da lui, si incolla su Locatelli. Cresce nel secondo tempo.

: Col mancino ne mette in mezzo parecchie, aiuta tanto anche dietro e vince dei contrasti.: Ha una grande chance su contropiede dopo il miracolo di Carnesecchi all'inizio di ripresa, la manda a lato (9' st: Entra per Pasalic. Subito nel vivo del gioco, grazie a lui la squadra recupera forza e fisicità in avanti).: Poco preciso, timido, appoggi sbagliati. Esce con merito (20' st: Entra per De Ketelaere. Ricomincia a fare quello che sa, segnare. E torna capocannoniere da solo).: Qualche occasione l'ha e ci prova, non viene supportato dal compagno di reparto. Il più pericoloso (35' st: Entra per Lookman. Si costruisce l'occasione del possibile vantaggio ma colpisce Di Gregorio).

: Lascia Hien in panchina pensando già al Napoli, chiede ai suoi uno sforzo in più. Viene accontentato, specie dopo essere stato in svantaggio, sfiorando la vittoria in rimonta.Due parate di vitale importanza, tra traiettorie pericolose e paure all'orizzonte. Perfetto. Su Retegui serviva un miracolo. Su Zaniolo lo fa.Al piccolo trotto, e finché ne ha avuto è stato pure efficace. Si perde Retegui sul più bello: troppo libero, per di più in area piccola.Due scorribande che hanno dato coraggio e carattere a questa Juventus. A proposito di ossessione della vittoria: lui c'è.

Prima del gol, il palo. Che ha dato la scossa. Che ha fatto capire quanto il francese fosse calato verso l'obiettivo. In questo risultato c'è tantissimo di suo.Troppi palloni persi e una sensazione di leggero spaesamento. Di solito la sua qualità è un'arma, stavolta è stata tracotanza. Crolla su Bellanova.Mille palloni puliti e qualche uscita di livello assoluto. Ha tenuto in piedi la diga, finché ha potuto, finché ce l'ha fatta. (Dall'87'Due volte a tagliare le gambe all'Atalanta, due volte che è fondamentale per la Juve. Nel suo, tanta roba. Il dubbio semmai è sul perché sia stato sostituito. (Dal 75'entra e prova a organizzare il disordine)

Partita preziosa. Magari con colpi meno continui, però efficace e fastidiosa per l'Atalanta. E quando ha palla, la differenza la fa sempre. Nel finale sciupa la grande occasione.Se non ci fosse stato Kalulu quasi onnipotente, Wes avrebbe meritato la palma di MVP bianconero. L'assist per Kalulu è l'immagine di ciò che avrebbe dovuto fare. Ed è ciò che fa.Largo, e quindi spende di più. Largo e quindi ha meno possibilità di giocare e farsi vedere. Ma aveva tutto per fare meglio, soprattutto gli spazi. (dall'81'

Bersagliato dall'inizio alla fine, su due contropiedi sembra avere un peso addosso che non riesce a sciogliere in alcun modo. Alcuni tocchi sono geniali, peccato che non faranno memoria.La Juve ha perso 14 punti da situazioni di vantaggio. Dice tanto anche delle letture delle partite, della gestione di Motta. Thuram fuori sarà contestato. In generale, torna l'argomento principe: questa squadra viene punita sempre su cali d'attenzione.